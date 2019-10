Del Genio sbotta: "Chi parla di fallo di Llorente è disonesto, Giacomelli e Banti mai più ad arbitrare il Napoli!"

Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'episodio del rigore negato al Napoli nel corso di Radio Goal: "Siete disonesti se parlate del gomito di Llorente, vedo disonestà in questa cosa che si dice. Io a tutti quelli che parlano del gomito di Llorente butterei un Kjaer addosso. Banti ha le stesse responsabilità di Giacomelli. Per uno o due anni entrambi non devono più arbitrare il Napoli, anche per sempre. C'era anche un altro rigore su Callejon, uguale a quello di Pjanic contro il Lecce. Lì sono andati a rivedere, ieri no".