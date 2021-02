Del Genio: "Se non c'è Lozano in attacco il nulla! C'è un dato da record del mondo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul k.o. del Napoli col Granada ai microfoni di 'Radio Goal': "Il Napoli negli ultimi tempi, anche quando non c'erano tutti gli assenti, ha prodotto tanti errori difensivi, frutto di una linea che non si riesce a sistemare. E ha prodotto anche poche palle gol. Le palle gol che arrivavano nelle ultime partite erano quasi tutte per merito di Lozano. Il Napoli ieri ha commesso sette falli e cinque ammoniti, vuol dire che neanche i falli si riescono a fare bene. Una statistica credo da record del mondo".