Del Genio: "Se stop Rrahmani è lungo non escludo una soluzione con la difesa a tre"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Buongiorno è senza dubbio il titolare, se ha i 90 minuti a Firenze gioca lui, altrimenti toccherà a Juan Jesus. Su Beukema non ci sono dubbi perché Conte ha già detto che è lui l'alternativa a Rrahmani. Ora vediamo per quanto tempo si fermerà Rrahmani, se salterà diverse partite Conte potrebbe pensare anche ad altre soluzioni, come ad esempio Marianucci o magari la difesa a tre che più di qualcuno invoca. Un'idea per non far giocare sempre Beukema.

Ma negli allenamenti in ritiro la difesa a tre non è mai stato provato nella fase di non possesso, per cui penso che l'idea di Conte sia quella di andare avanti con la linea a quattro. Vediamo se in qualche circostanza si può fare questa difesa a tre, magari con la Fiorentina che gioca con le due punte. Lo scorso anno la difesa a tre non ha funzionato nelle poche volte in cui è stata utilizzata".