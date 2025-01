Del Genio: “Segnale fortissimo, che squadra! Giocando coi titolari bene anche 2 riserve”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina: “Non si può ancora dire che il Napoli è campione d’inverno perché si devono recuperare delle partite, ma possiamo assolutamente dire che sta facendo qualcosa di straordinario. E oggi ha vinto nelle difficoltà, perché dopo la conferenza stampa di ieri Conte aveva detto: ‘Dobbiamo dimostrare di essere squadra’.

Il messaggio è chiaro, perché il Napoli ha dovuto sopperire alle assenze di giocatori importantissimi: Buongiorno, uno dei migliori difensori del campionato; Politano, un elemento tatticamente preziosissimo; Kvaratskhelia, può non essere al 100% ma sappiamo di che livello di calciatore stiamo parlando. In un caso il sostituto, Neres, è stato decisivo. Quarta partita da titolare e quarta partita in cui è stato decisivo, un vero fenomeno questo ragazzo. Gli altri due erano Juan Jesus e Spinazzola e tutti noi eravamo preoccupati per la loro presenza contemporanea in campo.

Ma il calcio che cosa è? Uno sport di squadra. Quando di parla di uno sport di squadra Juan Jesus e Spinazzola non fanno una buona figura in Lazio-Napoli, entrano in una situazione di 11/11 cambiati e dimostrano i loro limiti in questo momento della loro carriera. Stasera giocando insieme a nove titolari viene fuori la loro esperienza e fanno un’ottima partita anche loro, a livello dei loro compagni. Il dato di stasera fondamentale è che il Napoli è squadra, è compatto, va con determinazione a giocare ogni singolo momento della partita, approfitta di ogni errore degli avversari e li fa pagare come fanno le grandi squadre che possono avere grandi ambizioni”.