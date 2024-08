Del Genio: “Servono 4-5 titolari nuovi, ormai certi giocatori sono impresentabili a certi livelli!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “L’arrivo di Conte ci aveva fatto pensare che il Napoli avesse capito tutti gli errori fatti lo scorso anno e che voleva svoltare in maniera decisa sul mercato con tante uscite e tante entrate, invece non è stato così. La sconfitta di Verona è brutta e mortificante, ma la cosa che più mi ha avvilito è stato leggere la formazione con 10/11 della squadra dell’anno scorso e solo un nuovo giocatore, Spinazzola, che peraltro faceva la riserva nella Roma. Il trend del Napoli nella scorsa stagione era in calando, se continuava il campionato arrivava 14esimo.

Pensavamo ad una rivoluzione con Manna e Conte e ad un altro modo di porsi sul mercato, invece no. Le cessioni non si sbloccano e si va in campo con gli stessi dell’anno scorso e con una formazione peggiore. Non c’entra niente che il Verona è più scarso, siamo noi in questo momento ad essere nè carne nè pesce. La mia posizione la conoscete, andavano cambiati più giocatori possibili. Ora mancano 10 giorni alla fine del mercato e vedremo se si farà questo mezzo miracolo di comprare 4-5 titolari, non rimpiazzare le riserve e andare in campo con giocatori che ormai sono impresentabili a certi livelli”.