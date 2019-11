Del Genio: "Si deve dare una sterzata alla stagione cambiando 3-4 elementi a gennaio"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nella trasmissione "Si gonfia la rete" in onda su Tele A: "Molti calciatori sono senza entusiasmo con la testa da un'altra parte. Solo la società può dare una sterzata a questa stagione cambiando a gennaio 3-4 giocatori per dare nuova freschezza allo spogliatoio. Domani saranno tre settimane dai fatti di Salisburgo e ancora non è accaduto nulla. Ci sono troppi giocatori che dovevano andare via e invece sono rimasti. La società si è messa questa fissa in testa che con questo gruppo si potesse vincere lo Scudetto ma ciò non è accaduto"