Del Genio: "Si torna al 4-4-2, una follia quel centrocampo a 3 senza Allan e con tre mezzali"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio in vista della gara di domani con l'Udinese: "Credo che Di Lorenzo tornerà a destra perchè c'è Mario Rui a sinistra, al centro Manolas con Koulibaly se quest'ultimo recupera. Centrocampo credo a 4, senza Allan diventa ancora più folle quello a tre con tre mezzali che fanno fatica. Può rientrare credo Callejon, altrimenti Fabian a destra in un centrocampo a 4 con tre centrocampisti veri ed Insigne a sinistra. In attacco Mertens e Lozano o Llorente.

ASPETTO MENTALE - "Il Napoli ha sicuramente problemi mentali, oltre che di classifica. Con i tre punti non so se si migliora psicologicamente, ma sicuramente migliorerebbe la classifica perché chi ci precede affronta le prime due. Non vinceranno tutte, credo, se rallentano un po' allora il Napoli deve vincere per sperare, poi può capire che è un anno dove tutte fanno 80 punti ed allora diventa dura".