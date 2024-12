Del Genio sicuro: “Senza Buongiorno niente stravolgimenti, toccherà a Marin”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica e ha commentato anche l'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno e le soluzioni per rimpiazzarlo: “E’ capitato quindi se il Napoli come pare aveva in mente di prendere un difensore deve solo accelerare e prenderlo ad inizio gennaio.

Ora considerando che Juan Jesus dovrebbe far posto al nuovo difensore, credo il Napoli sia stato chiaro con lui e quindi lanciamo Rafa Marin senza fare troppi stravolgimenti perché con Olivera in mezzo come in nazionale poi devi cambiare pure a sinistra”.