Del Genio: "Sistema di gioco di Ancelotti? Moderno con tante varianti, ma chi non le capisce dice in tv che è vecchio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul sistema di gioco di Ancelotti: "Più attenzione al sistema di gioco? Il Napoli è quella che ha proposto più varianti tattiche, ma non sono state veicolate bene mediaticamente. Molti che parlano di calcio in tv neanche se ne accorgono delle innovazioni di Ancelotti. Non sanno commentarle e liquidano tutto con 'è un calcio vecchio', quando invece è un calcio modernissimo con cambi di posizione, varianti in fase di sviluppo del gioco che non sono semplici da leggere d achi non studia l'evoluzione del gioco. Molti quando non capiscono qualcosa dicono che quella cosa non è buona. Una cosa che non bisogna cambiare è il modo di giocare, ma bisogna migliorare alcuni interpreti e renderli più funzionali".