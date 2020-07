Del Genio smonta la fake news: "Osimhen, ma quali tasse! Potevano prendere chiunque, ma credono in lui!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha smentito con decisione che l'affare Osimhen sia esclusivamente di natura economica per non pagare tasse dopo le cessioni (che in realtà non ci sono neanche state per ora), voce che s'è diffusa sui social dopo alcune dichiarazioni nella giornata di ieri in un'emittente locale: "A me non piace rispondere ad altri di altre trasmissioni, ma bisogna chiarire quanto circola perché si sta generando confusione. Affermare che si compra Osimhen solo per non pagare le tasse crea confusione. Si tratta di applicare la logica: facciamo pure che il Napoli abbia soldi da spendere, immaginando per ora delle cessioni, è una cosa che fanno tutti... ma cosa c'entra Osimhen? Avrebbero potuto prendere un altro o 3 da 20 per sommare 60. Mica solo Osimhen porta decurtazione di tasse se entreranno dei soldi? Vale per chiunque, poteva acquistarne anche 6 da 10mln ognuno! Osimhen ha un rapporto particolare col fisco (ride, ndr)? L'unica ragione per cui si va su Osimhen è perché la società crede abbia prospettive e crede nelle sue qualità! Mica prendono uno a caso solo perché immaginano di avere soldi!"