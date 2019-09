Del Genio: "Soldi in cassa? Napoli prudente, evita rischi. Conosce i suoi limiti, non ha grossa azienda alle spalle..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui soldi in cassa da parte del Napoli: "Si parla di soldi in cassa, non certo nelle tasche di qualcuno. Basta sentire tutti i vari giornalisti esperti del settore. Questo è abbastanza semplice, si tratta di prudenza del club per non trovarsi nella situazione di altri club italiani che però hanno colossi alle spalle, proprio perché il Napoli conosce i suoi limiti e sa che alle spalle non c'è un'azienda spaventosa. Il Napoli può pagare cartellini, ha risorse ed è un club sano, ma non può andare oltre con gli ingaggi perché il fatturato strutturale, quello certo, si aggira intorno ai 130mln ed è bassino, copre già il monte stipendi. La Champions fa salire il fatturato, ma non è sicuro. Il Napoli comunque è gestito molto bene da quel punto di vista, ma non mi avventurerei in altri discorsi come fanno altri perché non conoscendo la materia si fanno brutte figure. Poi è inutile riperete, chi vuole pensare che ADL se li metta in tasca continuerà a pensarlo e non gli faremo cambiare idea di certo noi, non lo capiranno mai, vogliono credere così".