Del Genio: “Solo per dei folli il Napoli era da Scudetto, se va in Champions è già da complimenti!”

Nel corso di 'A Tutto Napoli' su Tele A nel post-partita di Napoli-Empoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Molti hanno fatto un racconto allucinante di questa squadra. Per parlare di Scudetto i giocatori del Napoli dovrebbero migliorare del 70% il rendimento avuto negli ultimi anni, tutto insieme. Ma lo conoscono l’organico? Come hanno potuto parlare di favorita per lo Scudetto? Sono dei folli, Se il Napoli va in Champions merita i complimenti".