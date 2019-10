Del Genio: "Sorpreso dal 4-3-3 di Torino, peggiora le cose ed aumenta la confusione"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul 4-3-3 visto a Torino: "Stimo Ancelotti, ma non ho condiviso questo passaggio al 4-3-3 su cui ironizzavo. Non ha fatto altro che peggiorare le cose e credo abbia anche confuso ulteriormente la squadra. Se giochi con i piccoli davanti, non puoi mai arrivare col calcio diretto sugli attaccanti, devi accompagnare l'azione come facevamo prima. Quando invece è entrato Llorente è stato più efficace, ma è stata una scelta un po' strana. Poi questa gestione è strana perché i centrocampisti sono pochi se dovranno essere 3, mentre con 3 attaccanti invece di 4 in panchina restano Milik, Llorente, Callejon e pure Younes. Queste sono le critiche da fare, gli appunti si possono fare, nulla toglie ad Ancelotti che è un grande allenatore, ma il 4-3-3 non mi sembra possa essere congeniale a questa squadra, costruita con due o tre trequartisti tra le linee in fase di sviluppo. Col 4-3-3 il passo indietro è stato evidente, il Napoli ha creato pochissimo".