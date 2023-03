Del Genio: "Sorteggio ingiusto, le 3 big si sfidano tra loro: io sono per le teste di serie"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il sorteggio Champions

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il sorteggio Champions: "Io ero contrario all’accoppiamento con le italiane. Ora visto che c’è siamo nella fase speriamo di passare il turno. Bisogna confermare ciò che stiamo facendo in campionato, ma non è facile perché nella doppia sfida si accorcia molto la distanza

E un sorteggio un po’ ingiusto, io sarei per il ranking con le teste di serie. E’ assurdo esca una tra Bayern e City, anche se in chiave Napoli può essere positivo. Potrebbe venir fuori una finale monca, da una parte ci sono tre italiane ed il Benfica e dall’altra le favorite. Lo dico contro l’interesse del Napoli, ma per la meritocrazia".