Del Genio: "Spalletti bravo a creare un Napoli verticale e lasciare il possesso al Verona"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria sul Verona

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria sul Verona: "Napoli ha vinto meritatamente con una buona prova qualitativa, dell'attenzione ed anche della battaglia nel loro terreno. Tutto positivo, ma il Napoli è superiore al Verona e dopo un ko difficilmente si sbaglia un'altra partita e per questo ero ottimismo. Anche il Milan ha vinto, ma per come ha giocato è tutto da vedere nonostante la loro vittoria qui perché mi pare che abbiamo qualcosina in più noi ed è stato un peccato perderla e non prendere almeno un pareggio.

A Verona Spalletti che non era stato brillantissimo col Milan, ha trovato altre risorse nell'organico inserendo Anguissa nel centrocampo a 3, ma non è quella la svolta come dicono molti con la solita canzoncina, ma ha dato più sostanza in una gara molto particolare. Il Napoli s'è mosso meglio, Spalletti è stato bravo nelle scelte e pure nei cambi nonostante la sfortuna dell'infortunio di Petagna. Centrocampo a 3? Non è stato messo per gestire il possesso, che è stato uno dei più bassi del campionato, ma per avere forza nei duelli e creare spazi ad Osimhen e non stazionare lì col sottopunta. E' stato un Napoli più verticale con Lozano, rispetto ad Insigne. La verità è che una grande squadra deve fare quel gioco di possesso, ma alcuni momenti vanno letti bene perché rispetto agli anni di Sarri ora c'è Osimhen e va servito verticalmente. In questa tipologia di partite ci sono giocatori più adatti ed altri meno. Insigne è bravo in altro, ma non ci sarebbe stato sul secondo palo vicino ad Osimhen sul colpo di testa del primo gol. Lozano è uno che ha fatto tanti gol di testa, Insigne no, non è colpa sua.

Su Osimhen poi critiche assurde, il problema è degli altri. Pure il fatto di migliorare, ma perché così non ci va bene? Io me lo tengo anche così, vincendo le gare da solo, poi deve migliorare dei movimenti, tecnicamente non sarà mai un fenomeno ma comunque è un buon giocatore ed ha altre caratteristiche incredibili. La storia dei gol è raccontata male, si comunicano i gol segnati, ma vanno comunicati i minuti giocati, poi non tira rigori e punizioni ed ha saltato tante partite, nell'analisi va messo tutto dentro ed è a 9 gol nonostante tutto questo. Chi ha segnato più di lui tira i rigori ed ha giocato di più".