Del Genio: "Spalletti e i soldi fatti guadagnare? Vero, ma Kvara e Osi erano già bravi"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a 'Canale 8' a Ne Parliamo il Lunedì del nuovo modulo del Napoli e della forza della squadra di Conte ma ha citato anche Spalletti e una sua frase di domenica in conferenza stampa: "Ma quanto determina un allenatore o sono bravi i giocatori e la chimica che c'è tra di loro? Un allenatore è capace sempre se dipende anche dai giocatori. Non è che Spalletti al Napoli era capace e in nazionale e alla Juve no. Poi la frase sui giocatori che ha fatto rivendere al Napooli. Ha ragione, è vero, ma Kvaratskhelia e Osimhem sono due fenomeni, non è che hai fatto 91 punti con Mario Rui e Hysaj come ha fatto Sarri. Ecco, non dico sia meglio lui, ma lui è stato davvero bravo, ha fatto una cosa davvero importante".

"Quella storia lì, non è solo il risultato ma i soldi arrivati nelle casse del Napoli. Nel quanto si è fatto bene a valutare certi giocatori e portare un futuro migliore alla società che ha permesso di ricostruire una squadra fortissima" aveva detto Spalletti in conferenza domenica.