Del Genio: "De Bruyne se sta bene gioca fino a 40 anni come Modric"

"Purtroppo per ora è andata bene, ma non tiro le conclusioni, spero solo che fisicamente stia bene e se così fosse non c'è dubbio che sia forte"

Paolo Del Genio, giornalista, ha elogiato De Bruyne a Linea Calcio a 8. Le sue parole con il belga ormai pronto al rientro: "Io non cambio idea rispetto al mio entusiasmo e alla mia euforia quando è arrivato. Sarebbe troppo facile oggi dire che non è in linea con gli acquisti del club, l'ho sempre detto che servono i giovani, però in ogni caso c'è l'eccezione che conferma la regola. Purtroppo con KDB per ora è andata bene, ma non tiro le conclusioni, spero solo che fisicamente ora stia bene e se così fosse non c'è dubbio che il giocatore sia forte e non si discute.

Anzi ero in aperta polemica con chi diceva cavolate, ad esempio che lui condizionava McTominay. Non è vero, lui esaltava la manovra del Napoli con la sua qualità. Lui non è super appariscente, è uno che si deve capire per quello che fa in campo con una velocità di pensiero che è largamente superiore ad altri, anzi è al top, è unica. E questa velocità di pensiero non va via, vedete Modric che è ancora Modric a 40 anni. E anche De Bruyne senza problemi fisici può andare avanti fino a 40 anni anche lui".