Del Genio: "Spalletti fa un 4-3-3 'polemico', costretto a cambiar modulo per un'incapacità del club"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "E' un 4-3-3 polemico quello di Spalletti. Polemico nei confronti della società perché se non gli prendono i calciatori per fare il suo 4-2-3-1 è costretto a cambiare modulo. Per un mese ha provato il 4-2-3-1. L'impossibilità, l'incapacità della società di individuare e prendere un altro centrocampista costringe Spalletti a partire con Lobotka. Giocatori che l'anno scorso non c'erano, come lui o Malcuit, nel grande girone di ritorno del Napoli sono improvvisamente diventati importanti".