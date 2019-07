Del Genio: "Spero di sbagliarmi, ma il Napoli s'è lanciato in mercato troppo complesso per i suoi parametri"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato attraverso Facebook, commentando il momento del mercato per il Napoli di Ancelotti: "Le commissioni agli agenti sono una vera e propria schifezza che andrebbe severamente perseguita. Detto questo il Napoli non può non sapere che le regole, le brutte regole, del gioco a certi livelli sono queste. Adesso speriamo che si riescano a trovare i calciatori giusti al più presto per completare l'organico. Resto dell'idea però, finora confermata spero alla fine smentita, che il Napoli si è lanciato in un mercato troppo complesso per i suoi parametri, per le sue risorse e per il suo modus operandi".