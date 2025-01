Del Genio: "Spinazzola e non Ngonge? Dipende dai momenti di forma, sono cose che sa Conte"

Il giornalista Paolo Del Genio, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha commentato i temi odierni in casa Napoli: "Allora, si va a Firenze senza Buongiorno ovviamente ma anche senza Politano e Kvaratskhelia. È questa la notizia che ha dato Conte in conferenza stampa. Il Napoli non cambierà sistema di gioco.

La prima soluzione che viene in mente a tutti è: il Napoli ha quattro esterni offensivi - Kvara, Politano, Neres e Ngonge - se mancano i primi due giocano Neres e Ngonge. E invece probabilmente non sarà così. A tutti quanti noi potrebbe non piacere l’idea di mettere Spinazzola come esterno alto, anche se Conte ha spiegato che la carriera di Spinazzola è iniziata così. Bisogna vedere il momento di forma qual è, quello di Ngonge qual è, perché Spinazzola sarebbe considerato più di Ngonge nella sua posizione… Sono tutte cose che sa Antonio Conte. Il rischio di giocare con due attaccanti veri, contro una Fiorentina che gioca con quattro attaccanti veri, può significare molto ma anche nulla. Perché nel calcio non è il numero di attaccanti a determinare la pericolosità di una squadra. Bisognerebbe vedere la strategia che ha in mente Conte, per la quale potrebbe aver deciso di far partire Spinazzola titolare vicino a Neres e Lukaku”.