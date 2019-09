Del Genio: "Spogliatoi? Due partite fuori e siamo qui a chiederci se la puzza di pittura andrà via"

Nel corso di 'AtuttoNapoli' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle polemiche sul San Paolo: "Non capisco questi fraintendimenti a cui si riferisce Basile. Se c'è l'impresa ed i tempi sono stati fissati, i soldi ci sono, come fanno ad esserci fraintendimenti a questi livelli? E' una vostra responsabilità, occupando posizioni importanti. Sono due mesi che va avanti questa cosa, si sono fatte due partite fuori casa e non era semplice con tutte le problematiche legate ai giocatori arrivati dopo. Poi si dice 'amm vencere', ma altrove succedono queste cose? Ma vi sembra normale chiederci se la puzza di pittura e dei lavori va via per sabato pomeriggio? Non possiamo chiederci se la puzza possa evaporare o meno. Già non va bene chiedere le due giornate fuori casa, siete già in difetto pure se fossero pronti da giorni. Ora addirittura non sono ancora pronti".