Del Genio sta con Gattuso: "Servono tanti punti, l'Europa League non è scontata"

Nel corso di A tuttonapoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle dichiarazioni di Gattuso sull'importanza di andare in Europa League: "Il Napoli non deve sbagliare a Brescia, non è facile e condivido le parole di Gattuso. Basta vincere 2-3 partite e si dice vabbè come fa il Napoli a non andare il Napoli, ma il Napoli è riuscito a fare così male quest'anno che non è così scontato. Bisogna fare tanti punti e finire davanti a squadre che hanno l'Europa come fonte d'entusiasmo perché per loro sarebbe un trionfo mentre per il Napoli è il minimo sindacale".