Del Genio: "Stimo Meret, ma se parte Ospina forse è meglio cambiare entrambi"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Stimo Meret, ma Spalletti crede non sia pronto per essere titolare bisogna cambiare per evitare di dover gestire una stagione difficile. Che si fa in caso di errore? Quindi se non resta Ospina, meglio cambiarli entrambi, pur apprezzando Meret, lo ripeto. Alternare due buoni portiere lo si può fare, ma non con Meret, che ormai era diventato riserva".