Del Genio: "Stupito da JJ e Spinazzola, non credevo potessero tornare a questi livelli"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nelle sue pagelle per l'emittente radiofonica: "7.5 ad Alex Meret, ancora una volta decisivo. Devo dire che Juan Jesus (7) e Spinazzola (7) mi hanno stupito. Sono onesto, non credevo che potessero tornare a certi livelli. Parliamo di due calciatori dal passato importante e stanno facendo molto bene in questa stagione. Solita prestazione straordinaria di Anguissa (7.5). Stesso voto per McTominay e mister Antonio Conte. Sette invece a Lukaku e Politano".

