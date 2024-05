Del Genio su ADL: “Ha ragione, regole troppo a favore degli agenti”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le parole di Aurelio De Laurentiis in Senato.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le parole di Aurelio De Laurentiis in Senato: "E’ già arrivato il comunicato di risposta dell’AssoAgenti. Come spesso accade sono d’accordo con ADL nella sostanza, del resto lo dico e lo diciamo tutti da tempo, ma non nella forma.

De Laurentiis doveva evitare di usare la parola ricatto, ma non si tratta di fare nomi perché sono le regole troppo sbilanciate a favore degli agenti. Basterebbe come ha detto la possibilità di fare contratti di 8 anni per evitare dopo pochi anni la situazione degli aumenti e l’avvicinarsi della scadenza. Senza il termine ricatto avrebbe evitato questa reazione degli agenti”.