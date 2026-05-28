Del Genio su Allegri: “Calcio va altrove. Spero capisca che non c’è solo difesa e ripartenza”

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Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la scelta di De Laurentiis di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso di Linea Calcio su Canale 8, ha commentato la scelta di De Laurentiis di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese: “Se De Laurentiis era convinto di Allegri, mi sfugge il motivo per cui abbiamo fatto quattro giorni di ballottaggio con Italiano. Serviva hype attorno al nuovo allenatore del Napoli? Era inutile tenere in vita questo ballottaggio con alti e bassi clamorosi. Allegri è ufficialmente libero da lunedì perché è stato esonerato dal Milan. Se la scelta fosse stata Allegri e le idee del Napoli chiare, condivisibili o meno, il Napoli avrebbe potuto prenderlo martedì mattina. Invece siamo arrivati a giovedì con un mercoledì tutto indirizzato verso Italiano”.

Le riflessioni di Del Genio sulla scelta del Napoli

“La motivazione per la quale Italiano avrebbe chiesto giorni di riflessione e questo avrebbe indispettito De Laurentiis e fatto virare su Allegri mi lascia perplesso. Allora Allegri era la seconda scelta e solo per questo comportamento di Italiano si è deciso di virare su Allegri? Si fa tanta fatica a mettere in ordine le cose. Ora hanno scelto Allegri, andiamo avanti. Tanto non ce lo spiegheranno mai. Speriamo che Allegri, memore di quello che è successo con la sua recente espressione di calcio - i numeri del Milan sono tutti negativi - riveda le sue idee. Il Napoli ha una buona squadra e Allegri è un ottimo allenatore, potremmo fare grandi cose. Ma se Allegri si ostina a credere che il calcio è solo attesa e ripartenza, oramai il calcio in tutto il mondo va in una direzione opposta. Speriamo di no…”.