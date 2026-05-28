Fico: “Al Comune i soldi per rifare il Maradona”. Cosa farà ora ADL?

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La Regione Campania metterà a disposizione del Comune di Napoli i fondi necessari per il rifacimento dello stadio Diego Armando Maradona.

La Regione Campania metterà a disposizione del Comune di Napoli i fondi necessari per il rifacimento dello stadio Diego Armando Maradona. L’annuncio è arrivato dal governatore campano Roberto Fico, intervenuto a margine di un convegno al Circolo Unione di Napoli, dove ha ribadito la volontà dell’ente regionale di sostenere i progetti dei Comuni in materia di impiantistica sportiva. Fico ha chiarito l’orientamento della Regione, sottolineando la disponibilità a procedere in questa direzione: “La Regione deve essere vicina ai Comuni, quello di Napoli ha fatto una richiesta, come aveva fatto Salerno, e siamo vicini alle idee dei Comuni sulla ristrutturazione degli impianti. È chiaro che andremo in quella direzione”.

Il nodo tra De Laurentiis e le istituzioni

Resta ora da capire quale sarà la posizione di Aurelio De Laurentiis, in un contesto che evidenzia una frattura sempre più evidente tra il club e le istituzioni locali. Il presidente del Napoli aveva già espresso la propria posizione in occasione della conferenza di addio ad Antonio Conte, con parole molto nette sul progetto di ristrutturazione dello stadio: “Ho tanti progetti per il Maradona e ho verificato l’inadeguatezza di una ristrutturazione. Loro se la cantano e se la suonano. Ho detto a Fico che, se si permette di dare 200 o più milioni al Comune per rifare il Maradona, io non investirò più un euro per il Napoli. Si prenda questa responsabilità”.