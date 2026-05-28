Allegri-Napoli, Bonan: “La conferma che non è il male del calcio ma un ottimo allenatore”

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato la notizia dell’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha commentato la notizia dell’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, soffermandosi sia sul valore del tecnico sia sul significato della scelta del club azzurro. Secondo Bonan, l’arrivo di Allegri rappresenta anche una sorta di rivalutazione della sua figura dopo le critiche ricevute dopo il flop con il Milan.

Il giudizio di Bonan su Allegri e il Napoli

“Sono molto contento per Allegri, per lui all’indomani di una vicenda calcisticamente straziante, la mancata qualificazione in Champions e i provvedimenti drastici del Milan, significa che lui non è il male del calcio ed è questo il messaggio che stava passando. Ha delle responsabilità per la mancata qualificazione in Champions ma è anche vittima della confusione societaria degli ultimi anni. Sono contento che abbia trovato una nuova strada: a fronte del fatto che per qualcuno non è più capace, c’è qualcun altro, De Laurentiis, che non si diverte a perdere, che pensa di ripartire dopo Conte insieme a un allenatore come Allegri. Ai miei occhi è la conferma che Allegri non è il male del calcio ma un ottimo allenatore. Non è un grande organizzatore di gioco, è un allenatore che entra molto nella testa dei giocatori e, quando ha giocatori forti, riesce a tirare fuori il meglio da loro. Il Napoli è già una squadra dieci volte più forte del Milan”.