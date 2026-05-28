Pellissier: “Hojlund non è ancora ai livelli dei grandi bomber che hanno giocato a Napoli”

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Sergio Pellissier, oggi presidente del Clivense ed ex bandiera del Chievo Verona, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli

Sergio Pellissier, oggi presidente del Clivense ed ex bandiera del Chievo Verona, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento del Napoli e, in particolare, il rendimento del reparto offensivo.

Il tema del centravanti e il confronto con il passato

Parlando di Rasmus Hojlund, Pellissier ha evidenziato come il danese abbia qualità importanti ma non ancora paragonabili ai grandi bomber in grado di decidere le partite da soli: “Indubbiamente lui ha fatto molto bene, però io mi ricordo che il Napoli aveva anche attaccanti che in doppia cifra ci arrivavano con la sigaretta. Forse quest’anno quello che è mancato al Napoli è stato proprio l’Higuain, il Cavani, giocatori che comunque da prima punta ti facevano una marea di gol”. Secondo l’ex bomber, infatti, la mancanza di un finalizzatore di altissimo livello avrebbe pesato sull’andamento stagionale della squadra: “Forse in questo momento Hojlund non è ancora quel giocatore lì”.