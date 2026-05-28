Trevisani lunedì: “Vi pare ADL prenda uno finito 5° senza coppe e giocando in quel modo?”

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Il Napoli si prepara ad affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri, una scelta che continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Napoli si prepara ad affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri, una scelta che continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori. Tra le voci critiche si era già espresso il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante la trasmissione Fontana di Trevi, analizzando la possibile scelta del club partenopeo dopo la deludente stagione del tecnico livornese al Milan.

Le perplessità di Trevisani sull’ipotesi Allegri-Napoli

“Un presidente come Aurelio De Laurentiis non può presentarsi con Allegri. Mai nella vita. Che fa? Vacanze all’indietro? Che film presenta? Oggi mi hanno scritto trenta persone da Napoli per chiedermi di Allegri dopo il fallimento al Milan e io ho detto che De Laurentiis è uno troppo in gamba per fare una cosa del genere. Fai conto che non ci sono io adesso ma un bot: a uno come De Laurentiis va di prendere uno che è arrivato quinto senza coppe e giocando in quel modo?”.