Allegri-Napoli, De Canio approva: “Lo adoro! ADL ha scelto l’esperienza”

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L'ex allenatore Luigi De Canio, fra le altre anche di Napoli, Udinese, Genoa e Lecce, è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com.

L'ex allenatore Luigi De Canio, fra le altre anche di Napoli, Udinese, Genoa e Lecce, è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com.

Per il Napoli è più idoneo un allenatore come Allegri o Italiano?

"Io personalmente adoro Allegri. L'ho allenato nell'ultimo anno della sua carriera da calciatore e poi successivamente l'ho visto ottenere risultati notevoli da tecnico. Alla Juventus ha fatto un percorso grandissimo ed è probabile che possa essere questa la molla che stia portando a spingere per lui come allenatore. De Laurentiis vuole la certezza di avere un uomo solido con personalità ed esperienza, in un percorso del club che sta migliorando ogni anno. Certo, d'altro canto anche Italiano ha maturato esperienza negli ultimi anni, crescendo in maniera significativa. Le avventure internazionali di queste stagioni del resto gli hanno garantito la possibilità di allenare anche un club con più ambizioni".

De allenatore è più difficile raccogliere la panchina del Milan o del Napoli in questo momento?

"Il Napoli ha una società ben riconoscibile, con un proprietario sempre presente. Ogni problematica insomma può essere affrontata con la possibilità di risolverla in breve termine. A Milano invece una settimana prima della fine del campionato Allegri era praticamente confermato, mentre dopo una sola partita, seppure sciagurata, si è deciso di buttare tutto a mare. Negli ultimi anni comunque la squadra ha mostrato di non avere la minima continuità, dimostrando che la gestione tecnica sulla scelta di allenatori e giocatori è stata completamente sbagliata".

Chi vincerà la finale di Champions League?

"Per me il Paris Saint Germain. Ci sono troppi più giocatori di qualità".