Del Genio su Ambrosino: “Potrebbe andare al Bari e fare un bel regalo al suo presidente”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Ambrosino, Gaetano e Zerbin, che il Napoli valuterà durante il ritiro: “Su Ambrosino il Napoli deve decidere se tenerlo come terzo attaccante dietro a Osimhen, questa è una decisione difficile da prendere. La sua qualità tecnica principale resta il tiro in porta, calcia molto bene, preciso e forte. Ha anche la capacità nello stretto di dare il passaggio filtrate e scambiare con l’attaccante. Potrebbe essere una mossa fuori registro del Napoli, invece di darlo in prestito come ha fatto con gli altri giovani. Per quello che sta dimostrando direi di accorciare un attimo i tempi e non mandarlo in Serie C, ma in una squadra ambiziosa di Serie B come il Bari. Potrebbe andare lì, che è una piazza ambiziosa, poi se porta il Bari in Serie A fa un bel regalo al suo presidente. Lo dico ironicamente, perché in quel caso la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a prendere una decisione su quale società vendere un anno prima del 2024.

Per gli altri, parliamo di giocatori giovani solo in Italia, hanno un’età che all’estero i loro coetanei giocano da tre anni in Champions. Gaetano lo conosco benissimo e per me è pronto, poi il campo lo dovrà confermare. Su Zerbin ho ancora qualche dubbio, spero di essere smentito subito dalle prime impressioni di vederlo con la maglia del Napoli da giocatore più maturo. La prima volta che lo vedemmo in ritiro non rubò certo l’occhio, si vedeva che aveva il fisico ma doveva migliorare molto tecnicamente. Gaetano può giocare anche da esterno nel 4-2-3-1 anche se non è un’ala, però lui si sente prontissimo a giocare nei due. Il ruolo più adatto sarebbe da mezzala nel 4-3-3, ma col 4-2-3-1 Spalletti deve decidere se collocarlo nei quattro in mezzo al campo o nei sei dietro la prima punta”.