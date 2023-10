Del Genio su Anguissa: "Ma quale condizione, è tornato perché ora il Napoli gioca compatto!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Il Napoli ha ricominciato a giocare coi reparti vicini. Quando invece gioca lontano, Anguissa ad esempio va in difficoltà, a correre all'indietro perde la posizione. Se lo metti nello stretto invece fa bene. E non poteva essere un problema di condizione perché le prime due ha fatto bene. In una squadra corta e compatta Anguissa ha dribbling, passaggio nello stretto, fisicità nel duello. In una squadra lunga si perde".