Del Genio su Facci: “Non so chi sia, Chiambretti doveva cacciarlo subito e non scusarsi ora!”

Nel corso del filo diretto su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le ingiurie di Filippo Facci nei confronti di Maradona, andate in scena negli studi di 'Tiki Taka': "Di questo personaggio non mi interessa, non so neanche chi sia. Conosco Chiambretti che si è scusato e bla bla bla, ma doveva cacciarlo dallo studio! Non è possibile dire certe cose, al di là del merito parliamo di una persona deceduta da poco e andava espulso dallo studio subito”