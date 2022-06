Del Genio su ADL: "Criticato perchè 'non caccia i soldi' ma il problema è stato proprio il contrario"

"Lui non ha venduto certi giocatori, perdendo somme enormi e aumentando gli ingaggi per farli restare ed ora rischia di perderli a zero".

Paolo Del Genio dagli studi di Tele A commenta così le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis parlando di politica diversa è tornato su un discorso che feci diversi anni fa risultando anche impopolare. Lui non ha venduto certi giocatori, perdendo somme enormi e aumentando gli ingaggi per farli restare ed ora rischia di perderli a zero. Avrebbe potuto venderli, incassare e reinvestire per fare forse la squadra ancora più forte. La critica che gli viene fatta è che non “caccia i soldi”, ma è paradossale che il problema sia stato proprio il contrario”