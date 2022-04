Del Genio su Kvaratskhelia: "Fa cose impressionanti, è una scommessa da fare"

Kvaratskhelia è uno dei principali obiettivi per la prossima stagione, ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli anche il giornalista

Kvaratskhelia è uno dei principali obiettivi per la prossima stagione, ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli anche il giornalista Paolo Del Genio: "Ha delle potenzialità enormi e quando parte diventa imprendibile, fa cose impressionanti e aiuta molto la squadra. E' una scommessa che il Napoli deve fare. In passato molti non avevano fiducia in Hamsik, Lavezzi e Koulibaly e poi si sono ricreduti".