Del Genio su Lozano: "Resta un obiettivo ma bisognerà capire la gestione dell'attacco"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così ai microfoni della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulle voci di mercato in casa Napoli: "Qua sembra ci sia sempre un richiamo, qua l'unico richiamo che c'è sono i soldi. Questa confusione tra discorsi professionali rispettabili e quelli con una vena di romanticismo legata al paese, sinceramente mi confondono. Ieri sera è venuto fuori questo tentativo forte del Napoli per Duvàn, ma Lozano è sicuramente un obiettivo. Per la prima punta bisogna capire se con Lozano si alterneranno nel ruolo di prima punta con Mertens, o magari si terrà Inglese come alternativa a Milik".