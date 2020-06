Del Genio su Maksimovic: "Un ex tecnico in tv mi disse che non era da Serie A, invece è l'MVP..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, nel suo consueto punto ai microfoni di Tuttonapoli.net si è soffermato anche su Nikola Maksimovic: "In queste tre partite di Coppa Italia post-Covid il miglior giocare sceso in campo è stato Maksimovic, che meriterebbe la palma di MVP della competizione. E' stato strepitoso con l'Inter, con la Juventus stava segnando su azione e poi ha realizzato il rigore. Inoltre in entrambe le partite è stato perfetto dal punto di vista difensivo. Io ebbi una discussione con un ex allenatore, che mi diceva che era un calciatore che non poteva giocare in Serie A. Io non sputerei mai sentenze definitive sul calcio perché la brutta figura è dietro l'angolo. Vediamo cosa succede anche con Koulibaly in chiave mercato, ma queste risposte date da Maksimovic nelle ultime partite e anche in quelle prima dello stop sono incoraggianti anche per l'anno prossimo".