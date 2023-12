Del Genio su Orsato: “Non avrei mai più voluto vederlo arbitrare il Napoli!”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Orsato arbitro di Juve-Napoli? Di solito fa lo splendido. Io non avrei mai più voluto vederlo arbitrare il Napoli dopo quello che ci ha combinato cinque anni fa. Non sono riuscito a passarci su quello, io vado oltre le cose, però non riesco a passare sopra a uno scudetto tolto al Napoli. Io come tifoso non ci riesco, quindi quando vedo Orsato arbitrare il Napoli mi innervosisco”.