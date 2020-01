Del Genio su Petagna: "Non un fenomeno, ma ha caratteristiche che ci mancano. Pochi ti fanno salire come lui"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nella trasmissione 4-4-2 in merito al probabile acquisto di Andrea Petagna: "Non è un fenomeno, ma è il giocatore che davanti ci manca per caratteristiche. Difende palla e fa salire la squadra come pochi in Italia, mi farebbe piacere il suo acquisto perché sarebbe molto utile. Questo significa avere un progetto tecnico, sapere come riempire tutte le caselle e se magari non prendi uno, ad esempio Belotti che fa questo ma è anche uno forte a livello realizzativo, devi avere uno di un livello più basso ma che abbia quelle caratteristiche. Poi negli ultimi anni sta iniziando anche a segnare, ma la situazione della Spal è disperata e deve salvarsi e quindi non te lo danno a gennaio"