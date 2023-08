Del Genio su Raspadori: “Per giocare nel Napoli deve girare un po’ per il campo"

"Si deve adattare, è un ragazzo intelligente, può costruirsi così una sua grande carriera".

Nel corso di ‘Radio Goal della domenica’, il giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, ha parlato di Giacomo Raspadori: “Se vuole giocare nel Napoli, e vuole farlo, deve un po’ girare per il campo e trovare la posizione giusta. Deve andarsi a trovare, con i movimenti, le posizioni giuste in campo in base ai ruoli che gli affiderà l’allenatore. Non so quale sarà il ruolo di Raspadori, ma è facilissimo dire che non giocherà in un ruolo solo ma in tre-quattro ruoli diversi nella stagione che sta per iniziare. Si deve adattare, è un ragazzo intelligente, può costruirsi così una sua grande carriera. Se la sua ambizione è quella di diventare il centravanti titolare del Napoli, non ci siamo.

Per fare il centravanti titolare oggi è difficile, se non hai la fisicità. Ormai ti vengono a prendere tutti quanti con aggressività, per fare quel ruolo oggi ci vuole fisicità. Per qualche partita lo può fare, ma non credo che possa fare il centravanti titolare di una squadra con grandissime ambizioni. Se vuole giocare in quel ruolo, deve abbassare un po’ il livello della squadra dove stare e non credo che gli convenga. Meglio fare un po’di giretti per il campo, in base alle esigenze dell’allenatore, e giocare in una grande squadra”.