Del Genio su Sarri: "Non ho capito la dedica, allora se va alla Juve ci dedica lo Scudetto?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle parole di Maurizio Sarri nel post-partita: "Io stimo incredibilmente Sarri, ma l'abbiamo stimato tutti per il gioco, oggi la vittoria non c'entra niente perché ha vinto con la squadra più forte dell'Europa League. Lo stimo incredibilmente per ciò che ha fatto qui ed ad Empoli. Sarri-Juve? Non voglio parlarne, dico solo che non ho capito il senso delle sue risposte post-partita e se ti devo dire la verità, con tutto l'affetto, la dedica ai tifosi del Napoli non l'ho capita. Allora se vinci lo Scudetto alla Juve ce lo dedichi a noi? Non voglio più sentire persone che dicono che amano i napoletani, mi sono rotto... Comunque non voglio dedica per altri trofei, ce le facciamo fritte. Scelte? Non criticherò mai la scelta di andare al Chelsea, è un professionista, decise così dopo tanta fatica per arrivarci. Non avrei dichiarato certe cose, ma forse sentiva la città in quel momento".