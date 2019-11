Del Genio sul capitano: "Cambierei perché a Koulibaly fa bene, per Insigne è un peso"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della fascia di capitano a Koulibaly: "Ha fatto bene anche il capitano, difendendo il compagno nel finale. La fascia non è una cosa così sul braccio, devi capire la personalità di chi la porta. A Kalidou può essere uno stimolo, per Lorenzo invece può essere un peso perché deve pensare solo alle giocate. Dobbiamo pensare all'interesse comune, secondo me Insigne rende meglio senza fascia. Cambierei, senza voler punire nessuno. Andrebbe concordata e comunicata bene".