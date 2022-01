Del Genio sul derby: “Perché pochi club non comunicano i nomi, privacy di cosa?”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del rischio che salti il derby con la Salernitana a causa dei tanti casi di positività: “Alcune società non comunicano i nomi dei positivi, il Napoli e quasi tutte le altre invece danno regolarmente tutti i nomi. Non sappiamo manco chi sono questi della Salernitana e se sono primavera o se sono nei 25. Resta questo mistero per la privacy, ma privacy di cosa?”.