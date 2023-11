Del Genio sul gol annullato: "Perché non mostrano immagine chiara? ADL si faccia sentire!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Gol annullato a Rrahmani? A Lissone e a Dazn hanno deciso di lasciarci nel dubbio, nel mistero, senza mostrarci un'immagine chiara. Io non ho la certezza che fosse regolare, ma se ce lo mostrano meglio, con le loro tecnologie, noi probabilmente ci convinciamo che non lo sia e che hanno ragione loro. Io al momento sono sospettoso e posso pensare che sia stata fatta una scelta scandalosa, perché di questo si parlerebbe se fosse un errore, di uno scandalo in quanto in una ricostruzione grafica non si prende in considerazione un giocatore (Ederson, ndr) ma solo gli altri due.

Ci hanno fatto vedere le due sagome, la ricostruzione grafica, con Hateboer e Rrahmani, ma c'è anche Ederson. Io ho molti sospetti su questo fuorigioco. Il Napoli dovrebbe farsi sentire, ma sono sicuro che non lo farà. Decide tutto De Laurentiis: se il presidente in maniera estemporanea dice che l'Italia va avanti perché ha rubato, lo fa per una sua cosa personale nei confronti di Gravina e Spalletti; ma noi tifosi vorremmo che De Laurentiis e il Napoli si facessero sentire per cose che riguardano il Napoli".