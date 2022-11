Del Genio: "Sul secondo gol Meret fa pure una grande parata. Piedi sulla linea? Non significa niente"

"Nel periodo straordinario del Napoli forse qualcuno ha perso di vista la realtà".

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel periodo straordinario del Napoli forse qualcuno ha perso di vista la realtà. Chi è tifoso del Napoli non può che essere felice, dopo un girone di Champions meraviglioso e 80 minuti gestendo in casa del Liverpool dopo 5 vittorie. Non è che siamo diventati improvvisamente il Real Madrid altrimenti se pensiamo questo siamo destinati all’infelicità sportiva perché pur augurandomelo sarà difficile avere sempre questo rendimento.

Meret? Sul primo gol si può discutere, sul secondo che era una fucilata fa una grande parata pure. Piedi sulla linea? Non significa niente, è la dinamica dell’azione che lo porta li per poter bloccare, al massimo criticatelo per la poca forza nel bloccarla ma non per i piedi".