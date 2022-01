Del Genio sul sostituto di Insigne: "Più fisicità? Spalletti fa un altro calcio e l'ha detto..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul possibile sostituto di Insigne: "Sostituto di velocità e fisicità? Sì, anche perché il gioco di fraseggio non riesce più di tanto come una volta. Non dico di abbandonare il dna degli ultimi anni, ma metterci dentro anche altro e Spalletti l'ha detto, ma non bisogna solo dirlo a parole ma fare le scelte di giocatori in tal senso. Anche perché il Napoli le prime otto partite le ha vinte facendo un altro tipo di calcio con Osimhen".