Del Genio sul top player: "Me ne frego, è un'etichetta inutile se poi valgono meno degli altri!"

Dopo l'amichevole contro l'Olympique Marsiglia e la bella prestazione di Eljif Elmas, Paolo Del Genio, giornalista TeleA e Radio Kiss Kiss Napoli, s'è espresso nel corso di Radio Goal: "Non possiamo dare giudizi definitivi, questa è una premessa da fare. Dopo questa partita, me ne frego del top player. Se arrivano calciatori che non sono top player e poi in campo sono più forti di questi fantomatici top player, che magari hanno cominciato una parabola discendente, io prendo sempre i giovani che poi in campo dimostrano quanto valgono. L'etichetta da top player non serve a nulla. Se non l'abbiamo capito noi napoletani, con la politica che c'è da sempre nel Napoli, vuol dire che siamo lenti a capire le cose. Ben vengano giocatori del livello di James e Lozano, ovviamente, ma acquisti come Elmas non vanno maltrattati".