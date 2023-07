Del Genio sul vice-Anguissa: "Niente ansia! Perché occupare già la casella? Se esce occasione..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Se il Napoli trova un centrocampista che possa fare sia il vice Lobotka che il vice Anguissa probabilmente trova la soluzione migliore perché fare solo il vice Lobotka va a finire che riduce a pochissimo i minuti di quel calciatore, che farebbe fatica ad entrare in condizione.

Siamo tutti ansiosi di vedere nuovi acquisti, ma visto che la base c'è, se aspettiamo 10-15 giorni in più e il Napoli evita di occupare la casella non è una cosa malvagia. Io vorrei la squadra al completo già il primo giorno di ritiro, ma se poi esce un'occasione migliore e hai la casella occupata come si fa? Su questo ruolo direi che il Napoli può aspettare".