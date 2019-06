Del Genio sulla collocazione di James: "Con Ancelotti può fare tre ruoli"

Nel corso del punto su Tuttonapoli, il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Tele A, Paolo Del Genio, ha parlato anche di James Rodriguez.

Ti piace la suggestione James Rodriguez? "James non è una suggestione, è più di un'idea e credo anche una trattativa. E' una voce che dà tempo gira e penso che sia completa. Il primo passaggio fondamentale era aspettare il mancato riscatto del Bayern Monaco, per capire con chi trattare. Nel momento in cui il Bayern non l'ha riscattato, la trattativa va fatta con il Real Madrid e il Napoli con il Real Madrid ci sta parlando, per tanti motivi. Per tantissimi motivi non credo che James resti a Madrid. Se non escono improvvisamente squadre di primissima fascia su James, il Napoli ha serie possibilità di spingere".

Quale sarebbe la posizione a lui più congeniale? "Tre posizioni. Innanzitutto dietro la prima punta, alle spalle di Milik, perché ha grande qualità e può dare una gran mano ai centrocampisti centrali o i tempi buoni per smistare sugli esterni. Può giocare esterno a destra, perché è un mancino, quindi rientrando nel campo può dare tanta qualità in certe partite in cui l'aspetto tattico difensivo conta meno sarebbe meglio avere uno che crea la superiorità, come James. E come terzo ruolo direi che in partite di forte caratterizzazione offensiva, vado sul centrocampista centrale, perché le capacità le ha".